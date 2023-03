Pilotos apurados para a Q2 já estão em pista: Jack Miller lidera

Jack Miller lidera nesta altura a Q2, a KTM parece ter uma boa moto este ano... Miguel Oliveira está na boxe, em 12.º. Faltam 8 minutos para o final da sessão.

