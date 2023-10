Miguel Oliveira abandona com problemas na moto: siga o GP da Tailândia, em direto

Grelha de partida: Miguel Oliveira sai do 20.º lugar

Miguel Oliveira vai largar da última linha da grelha, na 20.ª posição, atrás de Joan Mir e à frente de Enea Bastianini, tal como já tinha acontecido no Sprint de ontem.

