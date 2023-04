Jorge Martín e o acidente que tirou Alex Márquez do GP das Américas: «Foi má sorte...»

O Grande Prémio das Américas de MotoGP ficou marcado pela vitória de Alex Rins, pela grande recuperação de Miguel Oliveira - que terminou na 5.ª posição depois de ter largado da 15.ª - e por um acidente que, logo à primeira volta, na curva 3, tirou dois compatriotas da corrida: Jorge Martín perdeu o equilíbrio quando descrevia essa trajetória e acabou por derrubar Alex Márquez, obrigando os dois pilotos a abandonarem a prova. No final, Martín desculpou-se pelo sucedido."Em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao Alex, que por sorte está bem. Preocupei-me bastante quando o vi ali no chão, com ele e com a equipa, a Gresini, pela qual tenho um carinho especial. É uma pena. Fiz um bom arranque, já era sexto. Depois, com o Aleix [Espargaró], fui muito por fora na curva 2, e quando tentei inclinar-me na curva 3 cometi esse erro. Normalmente cairía sozinho, mas o Alex estava ali... Foi má sorte. Espero aprender com isso", referiu Jorge Martín à DAZN, após a corrida.As desculpas, de resto, foram aceites por Alex Márquez, que referiu que o acidente não se tratou de nada mais do que uma "situação de corrida". "Tivemos muito azar hoje. São coisas que acontecem, situações de corrida. Claro que o Jorge [Martín] cometeu um erro. Quis entrar por uma zona e estava muito inclinado, com o pneu frio... São erros que não se podem cometer, mas que se cometem porque este desporto é assim. O que os pilotos, os jornalistas e os fãs têm de perceber é que são coisas que acontecem numa corrida. São totalmente normais, e o que lhe aconteceu hoje, amanhã pode acontecer a mim", frisou.O GP das Américas de MotoGP, recorde-se, foi ganho por Alex Rins. Luca Marini e Fabio Quartararo fecharam o pódio.