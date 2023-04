Jorge Viegas: «Se estivesse no lugar do Marc, teria cumprido a penalização»

O Mundial de MotoGP volta este fim de semana à ação, com a disputa do Grande Prémio de Espanha, mas a verdade é que, um mês depois, ainda não se sabe se Marc Márquez terá ou não de cumprir a penalização por ter chocado com Miguel Oliveira em Portimão. Ao portal italiano 'Moto Sprint', o presidente da FIM abordou o caso e confessou que, se estivesse no lugar do piloto espanhol, cumpriria a penalização sem pensar duas vezes."A situação é clara: o Marc fez o que fez e aceitou a penalização. O painel de comissários escreveu uma sanção de forma pouco clara, pedi-lhes para clarificarem e a Honda em seguida recorreu. O recurso foi bem feito e a bola passou para os juízes da FIM, que decidiram suspender a penalização, de forma a ter tempo para evitar problemas. A decisão sairá em breve. Pessoalmente, se estivesse no lugar do Marc, teria cumprido a penalização sem recorrer, porque agora dá a entender às pessoas que não quer pagar, o que não é muito correto", explicou o português Jorge Viegas.Lembre-se que, alguns momentos depois de ter tomado conhecimento da penalização ainda no Algarve, Marc Márquez assumiu aceitá-la e na altura não apresentou qualquer indício de que a iria contestar. Tudo mudaria depois, quando a Honda apelou da mesma , por entender que a redação por parte dos Stewards não foi correta. A decisão foi posteriormente analisada pelo Tribunal de Recurso da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que decidiu suspendê-la para uma análise mais aprofundada.