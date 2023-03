Marc Márquez revela penalização de que será alvo e pede desculpa a Miguel Oliveira e aos portugueses

Marc Márquez já explicou o que levou ao acidente com Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal e revelou também que o MotoGP lhe aplicou uma penalização de duas 'long lap' a ser cumpridas na próxima corrida que disputar."Primeiro de tudo, lamento imenso pelo Miguel. É verdade que é totalmente por culpa minha. Por isso é que fui penalizado para o próximo Grande Prémio, com uma dupla 'long lap'. Concordo totalmente. A minha intenção não era ultrapassar, nem mesmo o Martín. Estava longe, tive um bloqueio forte na frente, porque escolhi o pneu duro - talvez por causa do frio, do vento, ainda não estivesse à temperatura certa", começou por apontar, à BT Sport."Mas depois disso, impedi a queda, mas quando larguei o travão, a moto fugiu-me para dentro, consegui evitar o Martín, mas não consegui evitar o Oliveira. Felizmente está bem. Isso deixa-me mais calmo. Hoje cometi um erro grande. Só posso pedir desculpa ao Oliveira e aos adeptos portugueses. Não quero saber da minha lesão. Vamos avaliar esta tarde e vamos ver. Voltarei quando me sentir bem", acrescentou.