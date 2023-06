Miguel Oliveira confirma regresso no GP de Itália: «O principal objetivo é ser competitivo»

Depois de ter estado afastado durante mais de um mês a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo , contraída no GP de Espanha, em abril, Miguel Oliveira regressa no fim de semana (entre os dias 9 e 11) à ação no Grande Prémio de Itália de MotoGP. O piloto português assegurou que o seu principal objetivo é "ser competitivo"."Estou muito entusiasmado por ir a Mugello [circuito]. O maior ponto de interrogação neste momento é perceber como vou conseguir aguentar fisicamente numa pista difícil como esta em cima de uma moto. Nos últimos dias senti-me melhor e espero que isso seja o suficiente para chegar e ser competitivo. É esse o principal objetivo. Sei que ainda preciso de mais experiência com a moto e de mais corridas, mas nesta altura a prioridade é regressar forte e a 100 por cento. Vou a Mugello com isso em mente e espero que possamos fazer um bom fim de semana. Estou entusiasmado por voltar a ver a equipa", referiu o piloto português, citado por um press release da CryptoDATA RNF MotoGP Team.Quem também estará de volta em Mugello será Raúl Fernández, companheiro de equipa de Miguel Oliveira. O espanhol recuperou de uma lesão no braço direito.Recorde-se que o GP de Itália, a 6.ª prova do Mundial de MotoGP, se realiza no fim de semana, entre os dias 9 e 11 deste mês.