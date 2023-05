Miguel Oliveira voltou a pegar numa moto: «Senti-me desconfortável»

Miguel Oliveira esteve num evento da Aprilia onde deu umas voltas com a moto com que compete no MotoGP, mas não se sentiu confortável. O piloto português, que recupera de uma lesão no ombro esquerdo, sofrida no GP Espanha, a 30 de abril, não sabe se estará em condições de voltar às pistas em Mugello, no GP de Itália, a 11 de junho."Uma lesão no ombro não é fácil de recuperar, mas estamos a fazer o melhor que podemos, com fisioterapia. Hoje fiz algumas voltas na MotoGP, para os adeptos, sem forçar, mas senti-me muito desconfortável na moto. Não sei se estarei em Mugello, vou esperar até à semana do grande prémio para saber se corro ou não", admitiu Oliveira, em declarações aos canais de comunicação do MotoGP."Quero voltar a 100 por cento e ser competitivo. Sei que vai ser difícil, a cada corrida que se perde, perde-se ritmo, mas é preciso voltar de forma segura, sem pensar em lesões. Esse será o objetivo. Mas tenho de estar a 100 por cento", acrescentou.Miguel Oliveira mantém-se, no entanto, otimista: "Sei que posso obter bons resultados, mas temos de olhar em frente e ser positivos. As quedas que tive podiam ter sido piores, é uma questão de voltar, recuperar o ritmo e voltar ao topo."