Miguel Oliveira de olho no GP da Alemanha: «Estamos ansiosos por nos redimirmos»

Depois de ter regressado à competição no Grande Prémio de Itália de MotoGP , e apesar de não ter conseguido concluir a prova graças a uma queda a 13 voltas do fim , Miguel Oliveira tem agora os olhos postos no GP da Alemanha, que se realiza no fim de semana. Em declarações divulgadas pela sua equipa, a CryptoDATA RNG MotoGP Team, o piloto português mostrou-se entusiasmado por conseguir um bom resultado."Claro que depois do resultado que fizemos em Mugello [Itália], estamos ansiosos e felizes para, esta semana, termos a chance de nos redimirmos e garantirmos um bom resultado para a equipa. Gosto do circuito de Sachsenring [Alemanha]. Vi que a Aprilia foi competitiva lá no ano passado, portanto quero fazer uma boa prova e ver se consigo aproximar-me da recuperação a 100 por cento", referiu Miguel Oliveira.Recorde-se que o GP da Alemanha de MotoGP, a 7.ª corrida da temporada, se realiza no domingo, dia 18, pelas 13 horas.