Co-piloto de Craig Breen regressa à competição ao lado de Kris Meeke no Rali de Portugal

James Fulton vai regressar à competição nos ralis para dar seguimento à missão que tinha assumido ao lado de Craig Breen no início da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis. O co-piloto estava ao lado de Breen e escapou ileso do acidente que tirou a vida ao piloto irlandês , a 13 de abril passado, nos testes para o rali da Croácia.Após profunda reflexão, James Fulton, de 31 anos, decidiu regressar ao ativo e levar a missão até ao fim. Junta-se, agora, a Kris Meeke na equipa da Hyundai Portugal para cumprir o restante calendário nacional, a começar já pelo Rali de Portugal, na próxima semana."Foi um momento muito difícil, mas sinto-me, agora, preparado para regressar. Não foi uma decisão fácil, mas depois de falar com a minha família e a família do Craig, consideramos que isto era o que o Craig quereria. Comecei este desafio com ele e sinto que a melhor forma de o homenagear é terminar o que começámos juntos", afirmou James Fulton, citado pela assessoria da Hyundai Portugal."O regresso do James é algo que queríamos e ficamos naturalmente muito contentes por o receber de novo na equipa. A memória do Craig e a paixão que tinha pelos ralis permanecem connosco e continuamos a lembrá-la", referiu Sérgio Ribeiro, CEO da equipa.Refira-se que Kris Meeke já tinha assumido o lugar anteriormente de Craig Breen, tendo feito a estreia no recente Rali Terras d'Aboboreira, onde se sagrou vencedor