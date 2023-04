A Hyundai Motorsport informou esta quinta-feira a morte do piloto irlandês Craig Breen, que perdeu a vida na sequência de um acidente durante os testes de ensaio para o Rali da Croácia. Tinha 33 anos.A equipa informa ainda que o co-piloto James Fulton saiu ileso do acidente.De acordo ainda com o comunicado da equipa, o acidente de Craig Breen aconteceu por volta das 12h40, tendo o carro do piloto saído do percurso, acabando por embater numa cerca de madeira."A Hyundai Motorsport envia as mais profundas condolências à família, amigos e fãs de Craig. Este será o único comentário que faremos sobre esta questão", anunciou a equipa do piloto irlandês.Refira-se que Craig Been foi anunciado para este ano reforço do Team Hyundai Portugal para disputar o Campeonato de Portugal, para fazer equipa com Ricardo Teodósio."Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento do falecimento de Craig Breen, piloto da Hyundai que disputava o Campeonato de Portugal de Ralis. À família, amigos e à Hyundai as nossas sentidas condolências", escreveu a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), no Facebook.Também Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional Automóvel (FIA), reagiu à tragédia através de uma nota no Twitter: "Em nome da FIA, apresento sinceras condolências à família e amigos do Craig Breen face à sua morte num acidente durante um teste. Os nossos pensamentos e orações estão com os seus entes queridos e com a comunidade dos ralis neste período difícil."