Mundial de râguebi alargado para 24 seleções a partir do Austrália'2027

O Campeonato do Mundo de râguebi Austrália'2027 vai ser alargado para 24 seleções, mais quatro do que as que disputam a competição desde 1999, anunciou esta terça-feira a World Rugby, após a votação do Conselho Geral do organismo.

O alargamento faz parte de um pacote de medidas que será ratificado na quinta-feira, na assembleia geral do organismo que superintende a modalidade a nível mundial, e que prevê ainda uma nova competição bianual entre as 10 primeiras seleções do ranking e duas convidadas.

O novo formato do Mundial prevê a distribuição das 24 seleções em seis grupos de quatro equipas, ao invés dos quatro grupos de cinco equipas que tem sido adotado nos últimos anos.

A alteração permite diminuir a duração da competição de sete para seis semanas, ao reduzir a fase de grupos para três jogos para cada seleção, apesar da introdução de uma eliminatória adicional antes dos quartos de final.

Assim, para os oitavos de final, irão apurar-se diretamente os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros classificados.

Segundo o comunicado emitido pela World Rugby, os "detalhes sobre a qualificação" para o Mundial Austrália'2027 serão decididos após uma "avaliação completa do França'2023 e uma consulta às federações" nacionais e internacionais.

No entanto, a possibilidade de apurar diretamente os quartos classificados da fase de grupos do França'2023, que colocaria desde já Portugal na próxima edição do Mundial, terá 'caído', adiantou à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

Atualmente, o Campeonato do Mundo apura automaticamente os três primeiros classificados de cada grupo, sendo as restantes vagas distribuídas pelos torneios de qualificação das diferentes federações internacionais, incluindo a Rugby Europe.

O Conselho Geral da World Rugby apoiou ainda o desejo do organismo para realizar o sorteio da fase de grupos da competição "o mais tarde possível", de forma a "melhor refletir a competitividade global" no torneio.

O sorteio do França'2023 foi realizado em dezembro de 2020, quase três anos antes do início da competição, e resultou em que as quatro seleções melhores classificadas à data de início da competição, Irlanda, África do Sul, França e Nova Zelância, ficassem no mesmo lado da chave dos quartos de final.

De acordo com o presidente da World Rugby, "a decisão de alargar o Mundial de 2027 para 24 equipas é uma decisão lógica e acertada".

"Se queremos tornar-nos num desporto verdadeiramente global, devemos criar relevância, oportunidades e competitividade para atrair novos adeptos e ganhar valor. O Mundial de 2023 demonstrou a paixão e o potencial que existem abaixo das primeiras 10 ou 12 nações, se pensarmos grande e inclusivo", disse Bill Beaumont, citado no comunicado do organismo.

O Campeonato do Mundo de râguebi é a maior competição internacional da modalidade e disputa-se de quatro em quatro anos desde a primeira edição, realizada em 1987.

As três primeiras edições foram disputadas por 16 seleções, antes de o número de participantes ser alargado para 20, em 1999, mantendo-se inalterado desde essa data.

Portugal apurou-se para a competição em duas edições, em 2007 e em 2023, ambas realizadas em França, tendo conseguido este ano a sua primeira vitória, frente às Fiji (24-23), no último encontro do Grupo C.