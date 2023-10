Histórico: Portugal vence as Ilhas Fiji e conquista a sua primeira vitória de sempre em Mundiais

Portugal venceu este domingo frente às Ilhas Fiji, por 24-23, na última jornada da fase de grupos do Mundial que se realiza em França, numa partida em que a Seleção Nacional voltou a realizar uma grande exibição.Frente a uma das potências mundiais da modalidade (8.ª do ranking), Portugal (16.º) regista a primeira vitória de sempre da sua história em Mundiais.A seleção lusa, que ao intervalo estava empatada 3-3, conseguiu dois ensaios na segunda parte, por Storti e Francisco Fernandes, as Fiji responderam, mas um ensaio de Rodrigo Marta já perto do fim foi decisivo para o triunfo.Portugal, que tinha empatado com a Geórgia e perdido com País de Gales e Austrália, termina a sua participação com o quarto lugar no grupo, com seis pontos, enquanto País de Gales, primeiro com 19, e as Fiji, em segundo com 11, seguem para os quartos de final.A Austrália acaba em terceiro, também com 11 pontos, e está fora da competição, que decorre em França, tal como a Geórgia, que ficou em quinto e último com três.Sábado, 9 de setembro: Austrália 35-15 GeórgiaDomingo, 10 de setembro: País de Gales 32-26 Ilhas FijiSábado, 16 de setembro: País de Gales 28-8Domingo, 17 de setembro: Austrália 15-22 Ilhas FijiSábado, 23 de setembro: Geórgia 18-18Domingo, 24 de setembro: País de Gales 40-6 AustráliaSábado, 30 de setembro: Ilhas Fiji 17-12 GeórgiaDomingo, 1 de outubro: Austrália 34-14Sábado, 7 de outubro: País de Gales 43-19 GeórgiaDomingo, 8 de outubro: Ilhas Fiji 23-241º País de Gales - 19 pontos (4 vitórias, 0 empates e 0 derrotas)2º Ilhas Fiji - 11 pontos (2 vitórias, 0 empates e 2 derrotas)3º Austrália - 11 pontos (2 vitórias, 0 empates e 2 derrotas)5º Geórgia - 3 pontos (0 vitórias, 1 empate e 3 derrotas)