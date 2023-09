Reencontro emocionado: André da Silva cumpriu sonho manifestado a Record

O antigo internacional português de râguebi, André da Silva, cumpriu no sábado o desejo manifestado a Record de voltar a abraçar os "irmãos" com quem disputou o Mundial de 2007.Logo após a publicação do nosso conteúdo Premium , ajudámos o antigo pilar a restabelecer o contacto que tinha perdido com os antigos companheiros e André da Silva acabou mesmo por reencontrar-se com a ‘alcateia’, no sábado, antes de assistirem, todos juntos, ao jogo de Portugal com o País de Gales.