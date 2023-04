Ex-namorada relata agressões de surfista brasileiro: «Fui parar ao hospital com um traumatismo craniano»

A agressão do surfista brasileiro João Paulo Azevedo a uma praticante norte-americana , Sara Taylor, continua a dar que falar e, nas redes sociais, começam a surgir relatos de vítimas que passaram por episódios semelhantes. Um desses relatos foi o de Carolina Braga que, nas últimas horas, partilhou uma imagem (ver acima) em que surge com a cara muito mal tratada, com vários ferimentos resultantes, segundo a mesma, de agressões de João Paulo Azevedo entre 2018 e 2019, quando ambos mantinham uma relação."Hoje recebi notícias que me chocaram. Chocaram-me pela violência, pela violência contra a mulher, pela violência num desporto que considero tão abençoado por Deus. Porquê tamanha agressão? Porquê tanta discórdia? Namorei com o João Paulo Azevedo entre 2018 e 2019. Terminámos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar ao hospital com um traumatismo craniano. Fiquei com tanta vergonha de tudo e principalmente da minha filha que tanto amo. Acabei por me isolar durante quase três meses numa pousada no Rio [de Janeiro] até desaparecerem as marcas físicas. Mas as do coração... Essas ainda duram. Tudo isto é muito difícil, até porque o amei. Hoje, depois de tais notícias, resolvi pronunciar-me. Não sei se estou a fazer a coisa certa. Perdoa-me filha, se não gostares. Desejo mais paz no mundo", escreveu Carolina nas redes sociais, citada pelo 'Globo Esporte'.João Paulo Azevedo, refira-se, perdeu já um patrocinador (a Quebra Onda) por conta do incidente, e justificou o ataque a Sara Taylor dizendo que julgava tratar-se... de um homem. "Não sei como a confusão começou. Vi-a a empurrar o meu amigo, achei que era um homem e fui defendê-lo. Depois de lhe ter batido, vi que usava soutien, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos em terra, ela foi ao meu carro, pegou na minha prancha e começou a parti-la. A partir daí, só me defendi", garantiu, ao jornal 'A Gazeta', do Espírito Santo.