«As pessoas são malucas»: a agressão a uma surfista em pleno mar que deixou Medina e Toledo revoltados

É o vídeo que está a dar que falar no Mundo do surf... e percebe-se bem o porquê. Esta quarta-feira, em Bali, na Indonésia, a surfista norte-americana Sara Taylor foi agredida dentro de água com dois socos por um praticamente da modalidade brasileiro (João Paulo Azevedo), num gesto que está a merecer comentários de repúdio por parte de várias figuras, até mesmo de compatriotas do brasileiro, como por exemplo Filipe Toledo e Gabriel Medina.



A cena, ao que tudo indica, foi provocada pela disputa da mesma onda, sendo que o JP Azevedo 'justificou' o ataque à surfista por ter pensado que se tratava de... um homem. "Não sei como a confusão começou. Vi-a a empurrar o meu amigo, achei que era um homem e fui defendê-lo. Depois de lhe ter batido, vi que estava usando soutien, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi ao meu carro, pegou na minha prancha e começou a parti-la. A partir daí, só me defendi", disse o surfista agressor, ao jornal 'A Gazeta', do Espírito Santo.



JP Azevedo, refira-se, perdeu já um patrocinador (a Quebra Onda) por conta deste incidente.