Djokovic bate Hurkacz mas corre risco de ser eliminado das ATP Finals

O sérvio Novak Djokovic venceu esta quinta-feira o polaco Hurbert Hurkacz, em três sets, e fechou a fase de grupos das ATP Finals com duas vitórias ao fim de três jogos, um registo que mesmo assim pode ser insuficiente para carimbar a passagem às meias-finais da competição. Isto porque o sérvio fica a depender do resultado do jogo entre Jannik Sinner (já apurado) e Holger Rune, que se disputará ainda no dia de hoje.Naquele que foi o jogo de estreia (e o único) de Hurkacz na competição, após a desistência de Stefanos Tsitsipas do torneio por lesão, Djokovic acabou por impor-se ao polaco pelos parciais de 7-6 (1), 4-6 e 6-1, após 2 horas e 4 minutos. Apesar do triunfo, a derrota no segundo parcial poderá implicar a eliminação precoce do número um mundial no torneio que se realiza em Turim, bastando para isso que o dinamarquês Holger Rune (8.º) bata o italiano Jannik Sinner (4.º) uma vez que nesse caso ficará sempre com uma melhor diferença entre sets ganhos e perdidos em relação ao sérvio.Este é um resultado que significa também que Sinner está automaticamente apurado para as meias-finais da prova, necessitando de vencer apenas um set para carimbar também o primeiro posto do Grupo Verde.Desta feita, tendo em conta tudo o que está em causa, o jogo entre Sinner e Rune, marcado para as 20h de hoje (horas portuguesas), promete ser um encontro de muitas emoções, principalmente para Djokovic, que certamente estará bastante atento ao desfecho da partida e a torcer pela vitória do italiano, que curiosamente lhe infligiu a única derrota no grupo, na terça-feira, por 2-1. Apesar do teórico favoritismo do italiano, a verdade é que é o dinamarquês quem lidera o confronto direto entre ambos, por 2-0.