Djokovic deixa recado a Nadal?: «Não finjo que não quero os recordes como outros fazem»

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, deixou um recado, ao que tudo indica a Rafael Nadal, depois de conquistar pela sétima vez o Masters 1.000 de Paris , onde bateu na final de domingo o búlgaro Grigor Dimitrov, 17.º da tabela ATP."Vou atacar todos os recordes possíveis, todos os que for possível quebrar. Nunca tive problema nenhum em dizer isso. E é por isso que as pessoas não gostam de mim. Não finjo que não quero os recordes como os outros fazem para depois agirem de forma diferente… Tentei sempre agir de acordo com aquilo em que acredito", atirou o sérvio, de 36 anos.Recorde-se que em setembro, aquando do triunfo de Djokovic no US Open, o seu 24.º título em torneios do Grand Slam, Nadal gerou polémica ao dizer que o sérvio viveria frustrado se não conseguisse bater o recorde de majors pelo facto de viver as conquistas de forma muito mais intensa do que ele.'Nole' é o recordista de títulos em torneios do Grand Slam, com 24, seguido de Rafa, com 22, e de Roger Federer, com 20.