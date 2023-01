Nadal e a lesão sofrida no Open da Austrália: «Estou mentalmente destruído»

Rafael Nadal foi eliminado esta quarta-feira na segunda ronda do Open da Austrália, após perder diante do norte-americano Mackenzie Mcdonald em três sets. O tenista espanhol lesionou-se, tendo mesmo recebido assistência médica durante o segundo set, e mostrou-se chateado por ter voltado a sofrer uma lesão num grande torneio."Notei algo no meu quadril e acabou. Tinha sentido algo nos dias anteriores, mas nada como hoje. Tenho um histórico de problemas no quadril que me obrigou a fazer tratamento no passado", começou por referir, citado pela 'Marca'."Estou cansado e frustrado por estar em processos de recuperação de lesões durante grande parte da minha carreira, mas sempre aceitei isso. Não posso dizer que não estou mentalmente destruído porque estaria a mentir. Posso vir aqui e dizer que a vida é ótima e temos de nos manter positivos, mas não o faço agora. É um momento e um dia difícil e eu aceito, porque temos de continuar. A nível desportivo, o copo enche e pode haver um momento em que a água sai", acrescentou, admitindo só saber exatamente o que tem depois de "fazer uma ressonância magnética" e que "não é só regressar, mas também o tempo que passa até estar a um nível decente".Nadal explicou ainda por que é que não abandonou a partida devido à lesão. "Não perguntei ao fisioterapeuta se tinha de me retirar porque conheço o meu corpo. Já tenho idade suficiente para tomar as minhas próprias decisões. Não queria sair e deixar o court, porque era o atual campeão aqui. O que fiz foi tentar continuar sem me lesionar mais", contou, para depois abordar o jogo e congratular McDonald."Foi complicado no início e depois, no segundo set, senti-me mais próximo e compreendi melhor as coisas que tinha de fazer. Mas agora já não podemos dizer 'e se'. Não gosto de o dizer nem desporto nem na vida. Estou fora do torneio e McDonald está na terceira ronda. Felicito-o por isso", concluiu.