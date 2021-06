Rafael Nadal coloca em dúvida participação em Wimbledon: «Agora tenho 35 anos»

Rafael Nadal garantiu que ainda não é certa a sua participação no torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que tem início marcado para 28 de junho.















"Veremos o que vem a seguir e qual será o meu próximo evento. Neste sábado estarei em casa com a família e amigos. Vou tentar descansar um pouco tanto física como mentalmente depois de dois meses intensos, de uma temporada de terra batida positiva, embora sem ter alcançado o objetivo final. Depois de lutar todas as semanas por objetivos durante dois meses o corpo sofre uma queda. Wimbledon é daqui a duas semanas. É diferente de quando eu tinha 25, 26 ou 27 anos. Agora tenho 35. Preciso de ver como é que me recupero antes de decidir se jogo ou não em Wimbledon", assumiu o atleta em conferência de imprensa depois de ter saído derrotado no duelo diante do número 1 mundial, Novak Djokovic, nas meias-finais de Roland Garros , o que o impediu de conquistar o 14.º triunfo no torneio de Paris.E prosseguiu: "Agora não sou capaz de tomar uma decisão, porque não tenho o físico nem a disponibilidade mental para pensar duas semanas à frente. Preciso de me dar a mim próprio alguns dias de férias e de tranquilidade".