O tenista sérvio Novak Djokovic apurou-se esta sexta-feira para a final de Roland Garros, graças a uma incrível vitória sobre Rafael Nadal, numa partida eletrizante a quatro sets, com parciais de 3-6, 6-3, 7-6 e 6-2, que teve mais de quatro horas de duração. Na final, a disputar no domingo, o sérvio defrontará o grego Stefanos Tsitsipas, que esta tarde superou o alemão Alexander Zverev em cinco sets (6-3, 6-3, 4-6, 4-6 e 6-3).





A jogar no seu reduto predileto, já que foi ali que conseguiu 13 dos 20 títulos de Grand Slam que tem no currículo, Rafa Nadal entrou a todo o gás e ao 'limpar' o primeiro set logo a primeira indicação de que poderia repetir aquilo que normalmente acontece: dominar todos os adversários que encontra no torneio parisiense. O problema foi que... não foi bem assim. Djokovic respondeu bem, conseguiu ganhar o segundo parcial por iguais 6-3.Com tudo empatado chegou o terceiro set que se revelou decisivo. Numa épica batalha, com mais de 90 (!) minutos, o sérvio superou o espanhol no tie break, com pontos sensacionais de parte a parte, e embalou para a vitória, confirmada no quarto set, no parcial mais confortável de todos. Tudo isto num jogo que foi finalizado já para lá das 23 horas locais (a hora do recolher obrigatório), mas que mereceu uma exceção por parte das autoridades locais , para que os adeptos pudessem assistir até final.Este foi o 30.º triunfo de Djokovic sobre Nadal em 58 partidas, mas apenas o segundo do sérvio no torneio parisiense. O outro tinha sido em 2015, nuns quartos-de-final em que triunfou em três sets, por 7-5, 6-3 e 6-1.