Andy Murray irritado por adeptos recriarem festejo de Ronaldo: «Ao início pensei que me estavam a apupar»

Andy Murray continua a mostrar qualidade aos 36 anos. O escocês precisou de 4 horas e 49 minutos para derrotar o italiano Matteo Berrettini na primeira ronda do Australian Open. No fim da partida, Murray deixou um reparo aos adeptos, aconselhando-os a não repetir a 'dose'."Ao início achei que me estavam a apupar porque havia gente a fazê-lo no aquecimento de ontem. Não tinha ideia do que seria", começou por explicar o experiente tenista, que depois apontou ao que se trataria, não se mostrando feliz por ouvir tal barulho durante o encontro."Originalmente era o que pensava. Passadas algumas vezes pensei que não. 'Eles estão a fazer aquilo', penso que é o 'Siiimm' or algo do género que o [Cristiano] Ronaldo faz quando marca. E sim, era incrivelmente irritante. Penso que fosse isso que estavam a fazer", disse Murray, com um sorriso nos lábios, aos jornalistas.