Shapovalov 'atira-se' a Nadal: «Claro que recebe tratamento preferencial, mas há limites»

Rafael Nadal garantiu esta terça-feira uma vaga nas meias finais do Open da Austrália, ao bater Denis Shapovalov , que se mostrou visivelmente frustrado durante o duelo pela demora do espanhol a estar preparado entre pontos e sets. No final do jogo, o canadiano, que considerou a arbitragem "corrupta" , garantiu que respeita Nadal, mas que considera que este recebe "tratamento preferencial"."Respeito-o, mas é preciso perceber que há certos limites. Não só jogas contra ele, como jogas também com o árbitro. É difícil uma pessoa submeter-se a isto", criticou Shapovalov, que acabou por se desculpar pela maneira como se dirigiu a Carlos Bernardes, juíz do encontro."Não devia ter dito que eram corruptos, mas continuo com a minha versão. É injusto ver as vezes que Nadal se safa com isto. É por isso que falo com o árbitro, porque estou pronto para servir e o tempo está a chegar ao fim".O canadiano lembrou outra situação onde o espanhol foi "beneficiado". "Claro que recebe tratamento preferencial, demora muito entre pontos e sets. É por isso que os jogos demoram tanto. Como é que é possível receber atendimento médico e ir à casa de banho no mesmo intervalo?", terminou.