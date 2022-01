Shapovalov 'cansa-se' de esperar por Nadal e atira ao árbitro: «Vocês são todos corruptos!»

A carregar o vídeo ...

Rafael Nadal garantiu, esta terça-feira, vaga nas meias finais do Open da Austrália, ao bater Denis Shapovalov , num encontro que ficou marcado pela frustração do canadiano. 'Farto' de esperar que Nadal estivesse pronto para começar o ponto, Shapovalov dirigiu-se ao árbitro do encontro, Carlos Bernardes, com palavras 'pouco amigáveis'. "Já passou tanto tempo e ele [Nadal] ainda não está pronto para jogar... tens de lhe chamar a atenção", começou por dizer, antes de atirar: "vocês são todos corruptos!" enquanto se afastava do local. (Vídeo: Wide World of Sports/Twitter)