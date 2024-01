Zverev revela que jogou Open da Austrália com buracos... nas unhas dos pés: «É um bocado doloroso»

Alexander Zverev, tenista que esta sexta-feira foi eliminado por Medvedev nas meias-finais do Open da Austrália , revelou que jogou o torneio com dores nos pés por sofrer de uma condição que o 'obriga' a entrar no court com buracos... nas unhas."Tenho muito sangue debaixo das unhas dos pés, é um bocado doloroso. Arranco-as todos os jogos, mas claro que quando estás sempre a jogar e a correr, é uma coisa recorrente. Mas claro que preferia sentir alguma dor e estar aqui a jogar em vez de estar em casa a ver o torneio", afirmou o alemão, de 26 anos, citado pelo 'Daily Mail'.O irmão de Zverev relatou o sofrimento pelo qual o tenista tem de passar: "Precisámos de fazer buracos pequeninos na unha do pé dele para que o sangue e os outros líquidos saiam e ele possa jogar. Tentamos certificar-nos que não há muitos líquidos debaixo das unhas, para que depois possamos colocar uma proteção", explicou.A imprensa inglesa refere ainda que o problema em questão se chama 'tennis toe' e que resulta da pressão que a parte da frente do sapato faz constantemente nas unhas, uma vez que o ténis é um desporto que exige que os atletas pousem o pé no chão com muita frequência e, na grande maioria dessas, com muita força.