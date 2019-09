João Silva após conquistar ouro na China: «Foi a minha última corrida da temporada»

João Silva não esconde a satisfeção de este sábado ter conquistado a medalha de ouro na etapa de Weihai, na China, da Taça do Mundo de triatlo, naquele que foi o seu primeiro triunfo internacional desde 2012.





"Estou bastante satisfeito com a minha performance. O apoio de todas as pessoas foi incrível. Não sabia o que esperar, por isso optei por jogar pelo seguro. Esta foi a minha última corrida da temporada, ou seja, tinha de dar tudo o que conseguia, e foi isso que fiz", afirmou o triatleta citado no site do Benfica.