Gersinho: «Fomos felizes na nossa estratégia para o jogo»

Depois de bater a Académica de Espinho, o Sporting eliminou o Leixões e assegurou presença na final da Taça de Portugal de voleibol. No rescaldo do jogo, Gersinho mostrou-se agradado com o desempenho dos seus jogadores.





"Esperávamos um Leixões aguerrido porque eles têm uma equipa que está em crescendo e ontem fizeram um jogo com o VC Viana. Hoje colocaram o Borlini como oposto e jogaram com o Bruno e o Rosa, arranjaram forma de colocar os três melhores jogadores deles em campo. Apesar disso, fomos felizes na estratégia, estivemos bem na marcação e conseguimos vencer", começou por referir o treinador.Na partida deste sábado, o capitão Miguel Maia não foi utilizado, mas Gersinho recusou a ideia de que tenha feito getão: "Tenho a felicidade de ter dois bons passadores com características diferentes. Muitas vezes faço opções táticas e nem sempre tem a ver com gestão. Se fosse para jogar uma semana seguida, o Miguel e o Bruno jogariam. O Bruno dá-nos mais altura no bloqueio e penso que conseguiu fazer três pontos nessa circunstância. Os jogadores têm uma boa condição física e amanhã, na final, ninguém vai estar cansado".O timoneiro dos leões concluiu perspetivando o jogo decisivo da competição. "A Taça da temporada passada não foi disputada até ao fim e esta é a primeira final que estou a disputar com o clube. Estamos motivados, mas isso não é o mais importante, queremos é vencer o jogo. Não conquistamos o título desde 1993 e esperamos ser felizes", rematou.O Sporting vai agora enfrentar o vencedor do jogo entre o Benfica e a Fonte do Bastardo.