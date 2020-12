Gersinho: «Os nossos atacantes não foram felizes a pontuar»

Na reação à derrota (0-3) no dérbi diante do Benfica, o treinador do Sporting considerou que o jogo foi "definido em detalhes" e que os momentos finais de cada set fizeram a diferença.





"Esta equipa tem uma característica diferente do Benfica, jogamos com a bola um pouco mais confortável, mais arredondada e os nossos atacantes não foram felizes a pontuar. A equipa do Benfica também teve mérito, mas acredito que foi mais falha nossa, sobretudo na parte final. Estamos à procura da evolução dos jogadores nesse aspeto. Temos de trabalhar e corrigir as decisões no final dos 'sets'. A equipa está consciente disso e vem trabalhando para mudar. Tenho de criar formas de treino para que os jogadores evoluam. Está tudo focado e responsabilizado por isso", afirmou Gersinho."Não existem equipas invencíveis. Não acredito que o Benfica seja invencível, por mais que seja o melhor plantel do campeonato português. É o plantel mais completo no cenário nacional, mas há caminhos e vamos procurando maneiras de jogar. Os jogadores têm de observar e não vamos parar. Há muito para a minha equipa desenvolver e as outras equipas também. Outras equipas acabam por respeitar demais e acham que não há caminhos, contra uma equipa muito forte em todos os setores", adiantou o técnico dos leões.