João Pedro Vieira: «Temos de jogar mais contra estas equipas para evoluirmos»

O Leixões encerrou a sua participação na Taça de Portugal de voleibol ao ser eliminado pelo Sporting nas meias-finais da competição. Após o encontro, João Pedro Vieira destacou um dos aspetos decisivos para o desaire matosinhense.





"Tivemos uma entrada muito apática e não fomos capazes de criar dificuldades ao Sporting. Não posicionámos bem o nosso bloco, que teve dificuldades em entrar no ritmo do jogo e deixámos o Sporting controlar. No primeiro set o Sporting esteve sempre na frente, mas, a partir do segundo, conseguimos entrar no jogo. Na parte final de cada set quebrámos um pouco e o Sporting teve mérito no bloco e no serviço", começou por referir.Apesar disso, o técnico assumiu que conseguiu tirar coisas positivas do jogo e da competição: "Saio satisfeito com o jogo de ontem, mas não com o de hoje. Só tínhamos o caminho de vencer para chegarmos à final e não conseguimos. Falta-nos jogar contra equipas como o Sporting, o Benfica e a Fonte do Bastardo para aprendermos a solucionar os problemas que eles nos apresentam. Temos de jogar contra estas equipas para evoluirmos. Segunda-feira já vamos mudar o chip para o nosso campeonato. Sabemos que temos um jogo muito importante para o nosso campeonato com o CN Ginástica. As decisões estão todas em aberto e queremos aproveitar esta fase final da Taça para crescermos".