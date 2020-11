Marcel Matz após a conquista da Supertaça: «Esperava um jogo mais difícil»

O Benfica bateu o Sporting de Espinho por 3-0 e conquistou a Supertaça. No final do encontro, o treinador dos encarnados deixou elogios aos seus jogadores.





"A minha equipa não precisou de entrar num nível de erro muito alto no serviço para causar dificuldades no sistema ofensivo deles. Conseguimos aproveitar bem o sistema de bloco e defesa e contra-ataque. Muitas vezes, forçamos muito o serviço para tentar pontuar, mas hoje não, conseguimos perceber o que dava para trabalhar no bloco e na defesa e isso foi importante.. A qualidade dos jogadores do Benfica é incrível, tanto dos que jogam como dos que ficam no banco por opção. Tínhamos algum favoritismo, mas não muito porque o Sp. Espinho é uma equipa que respeitamos muito", referiu Marcel Matz.

O técnico brasileiro admitiu, também, que esperava encontrar mais dificuldades. "Conseguimos jogar melhor do que eles, que também tiveram um problema com o distribuidor titular, o José Monteiro, e isso obrigou-os a mudar um pouco a sua estrutura. Aproveitámos essas situações para fazer um jogo bom. Esperava um jogo mais difícil e, por isso, passei dois dias muito preocupado, avaliando muito bem tudo o que podia acontecer no adversário. Achei que o jogo ia ser muito mais difícil", justificou.