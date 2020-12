Marcel Matz: «Conseguimos ser superiores nos momentos decisivos»

O Benfica foi este sábado ao Pavilhão João Rocha derrotar o Sporting (0-3) no arranque da segunda fase do campeonato nacional de voleibol. Após o encontro, o treinador das águias destacou a experiência da sua equipa e sublinhou que a mesma se fez sentir nos momentos decisivos.





"Foi um jogo complicado, bem disputado. O Sporting apresentou algumas coisas diferentes e causou dificuldades, mostra o trabalho do Gersinho. O Sporting veio com dinâmicas diferentes, deu resultado, mas conseguimos ser superiores nos momentos decisivos. Foi um jogo equilibrado, até aos 18 pontos esteve sempre um ponto de diferença. Está tudo em aberto", começou por referir Marcel Matz."Temos uma equipa muito forte, com experiência. Quando vamos jogar com as grandes equipas da Europa, é óbvio que sofremos um bocadinho mais. Temos uma equipa que, nos momentos decisivos, consegue neutralizar e fazer ponto para o nosso lado. Confio muito nos jogadores que pertencem à equipa. Temos uma equipa com 12 a 14 jogadores seguros e bons fisicamente. Os nossos treinos têm intensidade muito alta e isso é decisivo. É um dos fatores que faz a diferença", acrescentou o técnico.