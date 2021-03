Marcel Matz: «Não facilitámos e saímos deste jogo com confiança»

O Benfica carimbou o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal de voleibol ao bater a Ac. São Mamede por 3-0. No rescaldo do triunfo, Marcel Matz mostrou-se satisfeito com a seriedade com que a sua equipa encarou o jogo.





"Sabíamos que era um jogo entre equipas com realidades muito diferentes, uma bem jovem e outra com um investimento forte. Conseguimos controlar o jogo desde início e deu para usar todos os jogadores para não haver sobrecarga durante o fim de semana. Temos objetivos bem definidos, queremos sempre vencer e jogar bem. Assim sendo, é importante não facilitarmos nestes jogos mais simples. Fizemos isso e saímos deste jogo com confiança", começou por dizer aO técnico do Benfica abordou ainda o facto de as águias poderem ter de fazer três jogos em três dias: "Esta é uma competição com um formato adaptado para a pandemia. A Supertaça, por exemplo, era para ser disputada em duas semanas e a meio teve de ser interrompida devido a casos positivos. Este é um formato apertado e, embora não seja o ideal, é o que se tem de fazer para completarmos a competição".