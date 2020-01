Sporting vence nas Caldas

O Sporting venceu fora esta quarta-feira o Sp. Caldas, por 3-0, em partida a contar para a 14.ª jornada do campeonato nacional.





Depois de este encontro ter sido interrompido a 21 de dezembro, por alegada humidade no pavilhão do Caldas, a partida foi recomeçada do zero.Os leões foram mais fortes e venceram por 25-19, 25-17 e 25-19.Com este triunfo, o Sporting mantém-se no segundo lugar, agora a quatro pontos do líder Benfica.