Jogo do Sporting interrompido com leão em desvantagem

O Sporting perdia por 25-21 (1.º set) e por 13-9 (2.º) quando o jogo entre os leões e o Sporting das Caldas, no reduto desta equipa, foi interrompido.





Os árbitros alegaram más condições do recinto (piso escorregadio e até a chover do tecto), situação que não agradou à equipa anfitriã, que pretendia continuar o encontro, ao contrário dos leões, que defenderam sempre a interrupção.O jogo vai agora ser remarcado, começando do início, ou seja, do zero, pelo que a vantagem do Sporting das Caldas já não conta.