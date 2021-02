A onda de contestação a Luís Filipe Vieira ganhou mais volume na madrugada de quinta-feira após a eliminação da Liga Europa com tarjas a serem colocadas junto à Luz. As críticas têm subido de tom e visado também Rui Costa e Jorge Jesus. Nas últimas horas apareceram mensagens, também próximo do estádio, com um teor ameaçador para o presidente das águias. Noutros pontos da cidade surgiram novas placas e em nas paredes de algumas casas do clube no país também foram escritas mensagens contra a atual direção.