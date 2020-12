Centenas de adeptos do Sporting 'escoltaram' o autocarro que transportou a comitiva leonina na viagem entre a Academia de Alcochete e o Estádio de Alvalade, onde esta noite a equipa defronta o P. Ferreira, para a Taça de Portugal. Também nas imediações do estádio centenas de adeptos aguardavam a equipa em ambiente de grande euforia .[Fotos: Rui Minderico, Paulo Calado e DR Record]

Adeptos do Sporting 'escoltaram' autocarro da equipa entre Alcochete e Alvalade: as imagens do momento