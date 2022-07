AG do Sporting em dia de troféu Cinco Violinos: as imagens de Alvalade

No pavilhão João Rocha, os sócios do Sporting são chamados a discutir e a votar o plano de atividades e o orçamento do clube para 2022/23. A Assembleia Geral leonina prolonga-se até às 18h30 e pode seguir as principais incidências aqui . O dia é também especial pela apresentação da equipa principal, na 10.ª edição do troféu Cinco Violinos, diante do Sevilha, às 19h45. [Imagens: Vítor Mota]