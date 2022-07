O FC Porto venceu esta quinta-feira, no Municipal de Portimão, o Portimonense por 1-0 , naquele que foi o terceiro particular de pré-temporada dos dragões. Veja as melhores imagens da partida, que contou com um golo solitário de Galeno ainda na primeira parte. (: FC Porto)

As imagens do particular entre FC Porto e Portimonense