Portugal regressou esta terça-feira ao trabalho após ter carimbado o apuramento para os oitavos-de-final, ontem à noite, diante do Uruguai. A equipa das quinas já prepara o jogo de sexta-feira com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos da prova. [Créditos: Paulo Calado]

As imagens do primeiro treino da Seleção Nacional após o apuramento para os 'oitavos' do Mundial