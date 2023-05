O Sporting regressou, na manhã desta quarta-feira, ao trabalho para preparar a receção ao Marítimo (sábado, 20h30), numa sessão que ficou marcada pelo regresso de Daniel Bragança , que depois do longo calvário de 305 dias já se juntou aos companheiros no relvado. (: Sporting CP)

As imagens do regresso de Daniel Bragança aos treinos do Sporting