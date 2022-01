O Sporting realizou esta sexta-feira o derradeiro treino antes de enfrentar amanhã o Benfica na final da Allianz Cup (19h45), em Leiria. Na sessão de trabalho da manhã desta sexta-feira, aberta à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, Rúben Amorim contou com Daniel Bragança e Porro, recuperados de lesão e reintegrados no treino de quinta-feira, tendo realizado trabalho integrado com o restante plantel. Mas houve mais novidades [Fotos Rui Minderico]

Boa disposição (e novidades) no treino do Sporting na véspera da final com o Benfica