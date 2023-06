Cachecóis, cartazes e muitas caras conhecidas: Itália despede-se de Silvio Berlusconi

O funeral de Estado de Silvio Berlusconi, antigo presidente do Milan e atual líder do Monza, realiza-se esta quarta-feira, na catedral de Milão. Várias as pessoas que têm-se reunido ao redor do edifício para o último adeus ao também ex-primeiro ministro italiano. Fabio Capello, antigo treinador italiano, Claudio Lotito, presidente da Lazio e Aurelio De Laurentiis, dirigente máximo do Nápoles e Paolo Scaroni, atual presidente do Milan, entre outros, são algumas das figuras ligadas ao futebol que marcaram presença para se despediram de Berlusconi que, recorde-se, morreu na segunda-feira , aos 86 anos. Desde que se soube do falecimento de Berlusconi, vários adeptos prestaram-lhe homenagem. [Reuters]