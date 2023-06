A imprensa italiana avança esta segunda-feira que morreu Silvio Berlusconi, aos 86 anos. O antigo presidente do Milan e atual líder do Monza encontrava-se internado desde sexta-feira num hospital de Milão, onde estava a ser tratado a uma leucemia mielomonocítica crónica.Esta manhã o irmão Paolo, os filhos Marina, Barbara e Eleonora chegaram ao hospital. Pouco tempo depois foi oficializado o óbito.Os adeptos do futebol recordam Berlusconi como presidente do Milan, cargo que ocupou entre 1986 e 2017. Ganhou 29 troféus, entre os quais cinco Ligas dos Campeões.Mas os últimos anos da sua presidência não foram fáceis e depois de 31 anos Berlusconi vendeu os rossoneri a um grupo de investigores chineses, por 740 milhões de euros. Era um dos homens mais ricos de Itália.Berlusconi, que nos últimos anos tinha voltado ao futebol na presidência do Monza, criou o grupo de comunicação Mediaset e vários canais de televisão, que ajudaram a consolidar a sua carreira política.Foi três vezes presidente do conselho, de 1994 a 1995, entre 2001 e 2006 e de 2008 a 2011.