Carro de ex-jogador da Lazio 'invade' pavilhão em voo a 200 km/h e deixa-o neste estado

Tal como já aqui lhe havíamos contado, Sofian Kiyine foi vítima de um acidente assustador... e muito aparatoso! O antigo jogador da Lazio, que agora representa os belgas do OH Leuven, conduzia em excesso de velocidade e acabou por perder o controlo do carro à chegada a uma rotunda, altura em que o veículo 'levantou voo' e embateu, a mais de 200 km/h, na parede de um pavilhão desportivo... atravessando o edifício. Nas redes sociais já começaram a correr as imagens dos 'estragos'... O acidente não fez qualquer vítima [Imagens redes sociais]