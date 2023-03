Assustador: carro de ex-jogador da Lazio 'sai a voar' a mais de 200 km/h após bater numa rotunda

A carregar o vídeo ...

Sofiane Kiyine foi, na noite desta quinta-feira, vítima de um acidente assustador. O antigo jogador da Lazio, que agora representa os belgas do OH Leuven, conduzia em (aparente) excesso de velocidade e acabou por perder o controlo do carro à chegada a uma rotunda, altura em que o veículo 'levantou voo' e embateu, a mais de 200 km/h, na parede de um pavilhão desportivo... atravessando o edifício. Além do jogador estar consciente - apesar das muitas fraturas, refere a imprensa belga -, o acidente não fez qualquer vítima. (Vídeo: Twitter)