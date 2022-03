As eleições deste sábado no Sporting levaram 5.900 sócios a votar até às 15 horas, incluindo os candidatos Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C). Veja algumas imagens da corrida ao Pavilhão João Rocha, que termina pelas 20h00. (Imagens: David Cabral Santos e Lusa)