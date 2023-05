Corte profundo, sangue e cinco pontos: as imagens do pé de Benzema após pisão no jogo com o Rayo Vallecano

Karim Djaziri, representante de Karim Benzema, partilhou esta quinta-feira algumas imagens do estado do pé do avançado depois do jogo de ontem diante do Rayo Vallecano (vitória dos merengues por 2-1) . O francês foi pisado por um adversário logo aos 10 minutos e ficou em visíveis dificuldades, mas aguentou em campo até ao apito final. Acabou por ser suturado com cinco pontos. (: Twitter/El Chiringuito)