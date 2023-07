Cristiano Ronaldo foi titular e saiu ao intervalo do Celta de Vigo-Al Nassr ( 5-0 ). O craque português foi substituído quando ainda estava 0-0 e seguiu depois para o camarote do Estádio Algarve, onde assistiu ao resto do encontro acompanhado pela família, nomeadamente a mãe Dolores Aveiro, o filho Cristianinho e a irmã Elma.