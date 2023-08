Da habitual praxe à fotografia com Ugarte e Vitinha: as primeiras imagens de Gonçalo Ramos no PSG

O PSG partilhou, esta terça-feira, as primeiras imagens de Gonçalo Ramos ao serviço do clube, um dia depois do avançado português ter sido oficializado como reforço, proveniente do Benfica . Numa das fotografias, o internacional português aparece, curiosamente, a fazer equipa com Ugarte e Vitinha, que foram seus adversários em Sporting e FC Porto, respetivamente. (: PSG)