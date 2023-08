Benfica confirma valores da transferência de Gonçalo Ramos para o PSG

O Benfica acaba de confirmar em comunicado enviado à CMVM a transferência de Gonçalo Ramos para o Paris SG.





De acordo com a comunicação das águias, o avançado ruma aos franceses por empréstimo até final da temporada, havendo a particularidade da opção de compra prevista no contrato entre as partes poder ser acionada tanto pelas águias como pelos franceses. Essa opção está fixada em 65 milhões de euros, mais 15M€ em objetivos. Por outro lado, o clube da Luz comunica ainda que 10% do valor encaixado nesta transferência irá ser encaminhado para encargos com serviços de intermediação.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para o empréstimo do jogador Gonçalo Matias Ramos até ao final da época desportiva 2023/2024.

O referido acordo inclui a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros). A opção poderá ser exercida pelo Paris Saint-Germain ou pela Benfica SAD durante a presente época desportiva.

Mais se informa que o Paris Saint-Germain terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade