O FC Porto-Arouca (1-1) , mais propriamente a polémica que sucedeu com o árbitro a reverter um penálti sem imagens do VAR e por telefone , faz eco lá fora. O jornal 'As' fala em "surrealismo" e a 'Marca' dá igualmente destaque aos 20 minutos de descontos; em Itália o 'Corriere dello Sport' fala em "absurdo"